Fiumicino, 13enne moldavo accolto da agente a Natale (Di domenica 5 gennaio 2020) La notte di Natale un 13enne moldavo era rimasto solo all’aereporto di Fiumicino per via dell’arresto dello zio. Grande gesto di solidarietà da parte di un investigatore che ha voluto accoglierlo in casa durante le festività. Fiumicino, agente accoglie moldavo rimasto solo Nella notte del Natale 2019 è successo qualcosa di inaspettato. A Fiumicino, un ragazzo moldavo di 13 anni era rimasto solo in aereoporto e così un poliziotto della frontiera aerea ha deciso di accoglierlo con la sua famiglia. Il ragazzo, infatti, era sbarcato a Roma con lo zio pregiudicato, il quale è stato subito arrestato all’aereporto e condannato a 6 mesi reclusione per furto. Rimasto senza accompagnatore e inerme di fronte all’arresto dello zio, il ragazzo non sapeva dove andare e non c’era ancora la possibilità di inserirlo in una struttura specializzata. Gara di affetto Così è ... Leggi la notizia su notizie

