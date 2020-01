Fiorello lascia il social: “Non voglio fare come i politici” (Di domenica 5 gennaio 2020) Fiorello racconta il rapporto con i social e gli hater Se sentivate la mancanza di Fiorello, questo è un periodo d’oro per voi. Difatti, lo showman siciliano ha da poco ultimato VivaRaiPlay, innovativo format trasmesso sulla piattaforma on demand, e fra solo pochi mesi garantirà il suo contributo pure al Festival di Sanremo 2020. Intervistato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, esclude al momento l’ipotesi di registrare altre puntate su RaiPlay. Chi non l’ha seguito in diretta può recuperarlo quando meglio crede. Tuttavia, dal 17 febbraio ripartirà VivaAsiagio10, la quale atmosfera sarà sulla falsariga di Edicola Fiore. Cervello sempre attivo Fiorello disamina poi il rapporto coi social. Principalmente li usa per una questione di insonnia. Alle 4 e mezzo, massimo alle 5 del mattino è già sveglio e gli capita di navigare sul web in cerca di spunti. È iperattivo e curioso. Si è invece ... Leggi la notizia su kontrokultura

