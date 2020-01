Fino Mornasco, scontro tra furgone e auto: un morto e tre feriti (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella notte del 4 gennaio a Fino Mornasco (Como) un’auto e un furgone si sono scontrati lungo la ex Statale del Giovi. Il bilancio è di un morto e tre feriti gravi, tra cui un 55enne. Fino Mornasco, scontro mortale per un uomo Il terribile incidente è avvenuto verso le 3 di notte del 4 gennaio sull’ex Statale Giovi a Socco di Fino Mornasco, in provincia di Como. Un’auto e un furgone si sono scontrati all’altezza dell’azienda Mafil Nuova, e purtroppo sono rimaste coinvolte quattro vittime, tra cui un uomo, deceduto. Sul posto sono giunti immediatamente i primi soccorsi da parte del 118 con un’automedica e tre ambulanze, dalla Croce Rossa di Grandate, dalla Croce Verde di Fino Mornasco e dalla Croce Azzurra di Como. feriti due ragazzi di 24 e 26 anni Purtroppo i soccorsi non si sono rivelati tempestivi per un uomo del pavese, deceduto prima ancora di ... Leggi la notizia su notizie

qn_giorno : #Como, Fino Mornasco, incidente tra auto e furgone: un morto e tre feriti - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Scontro a Fino Mornasco. Un morto e tre feriti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente stradale nella notte a Fino Mornasco: un morto e tre feriti -