Festa dell’Epifania, Festa dei Popoli: domani celebrazione eucaristica e consegna dei doni offerti da Mcl (Di domenica 5 gennaio 2020) domani alle ore 11, nella Cattedrale di Napoli il Cardinale Sepe presiederà la solenne celebrazione eucaristica nella ricorrenza della Festa della Festa dell’Epifania che é Festa dei Popoli. Alla celebrazione, organizzata dall’Ufficio diocesano Migrantes, diretto da don Pasquale Langella, Interverranno tutti i gruppi etnici che vivono a Napoli, con vestiti, canti e danze dei propri Paesi di origine. Al termine della celebrazione tradizionale Festa della Befana e il Cardinale consegnerà ai figli degli immigrati doni offerti dal Movimento Cristiano Lavoratori, dal Sovrano Militare Ordine di Malta e dall’Associazione Arti e Mestieri. L'articolo Festa dell’Epifania, Festa dei Popoli: domani celebrazione eucaristica e consegna dei doni offerti da Mcl proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

