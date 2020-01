Famiglia misteriosa nel rullino: fotografo francese lancia appello sui social (Di domenica 5 gennaio 2020) Un fotografo francese appassionato del vintage ha trovato nella sua macchina fotografica un rullino con foto ancora non sviluppate. Sui social l’appello per ritrovare la Famiglia misteriosa. Famiglia misteriosa, rullino degli anni ’70 Thomas App, un fotografo con la passione per il vintage, a Natale ha ricevuto una macchina fotografica. Niente di anomalo, se nonché all’interno della macchina ci fosse ancora un rullino pieno di foto non ancora sviluppate, che ritraggono una Famiglia. Il rullino probabilmente risale agli anni Settanta e sono raffiguarati anche tre bambini, in compagnia dei genitori e dei nonni: facce sorridenti, ma soprattutto abiti estivi che hanno fatto pensare alle classiche foto di Famiglia scattate in vacanza. L’appello sui social “Credo che queste persone sarebbero felici di riavere le proprie foto», ha spiegato Thomas, che ha deciso di ... Leggi la notizia su notizie

CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Sorpresa nella macchina fotografica vintage, spunta un rullino con una famiglia misteriosa. E il proprietario lancia un a… - AndFranchini : Sorpresa nella macchina fotografica vintage, spunta un rullino con una famiglia misteriosa. E il proprietario lanci… - MADERY375 : Sorpresa nella macchina fotografica vintage, spunta un rullino con una famiglia misteriosa. E il proprietario lanci… -