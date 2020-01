Famiglia italiana trova una borsa con 95 mila euro e la restituisce al proprietario (Di domenica 5 gennaio 2020) E’ una storia di Natale quella accaduta al Nemastè Bio Caffè di Latina, situato in via Sant’Agostino, di fronte al liceo Grassi. Ieri mattina, mettendo a posto, le ragazze che lavorano nel locale hanno trovato una particolare borsa in pelle con delle chiusure realizzate con foglie di metallo dimenticata sul tavolo. Come accade sempre in questi casi, è stata aperta per cercare i documenti utili ad avere informazioni per tentare di rintracciare il proprietario. Questa volta, però, si è trattato di un ritrovamento superlativo. All’interno della borsa, infatti, c’erano 95mila euro in contanti ben sistemati e buoni di benzina. (Continua…) Non tutti l’avrebbero fatto, ma i dipendenti ed i proprietari del bar a conduzione familiare hanno attivato una ricerca incrociando dati e ricordi di chi si era seduto in quel tavolo e sono riusciti a rintracciare il proprietario per restituire ... Leggi la notizia su howtodofor

