FA Cup – Klopp batte Ancelotti col Liverpool B: 1-0 all’Everton (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Liverpool vince anche con le riserve. In FA Cup Jurgen Klopp schiera la squadra B e batte ugualmente l’Everton di Ancelotti che invece manda in campo i titolari. Eppure non sembra. Finisce 1-0 per i Reds che vincono con merito, soprattutto nel secondo tempo (dominato). Rete decisiva di Jones con un tiro a giro sotto la traversa. Nel primo tempo, l’Everton ha più chance ma non le ha concretizzate. Nella ripresa, il Liverpool delle riserve ha accelerato e ha mostrato grande organizzazione e ottime individualità. Grande delusione per Ancelotti e per i tifosi dell’Everton che credevano di poter vincere questo derby. La peggior partita della gestione dell’italiano ex Napoli. E invece è il Liverpool ad andare avanti in FA Cup. L'articolo FA Cup – Klopp batte Ancelotti col Liverpool B: 1-0 all’Everton ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : FA Cup – Klopp batte Ancelotti col Liverpool B: 1-0 all’Everton I Reds vanno in campo con le riserve e vincono lo… - SamueleMaccagno : Esordio per Takumi #Minamino nel derby di FA Cup contro l'Everton. La formazione del #Liverpool è ai limiti del ver… - FANTASYTEAM4 : Grande match in FA Cup! L'Everton di Ancelotti dopo aver lottato ma perso in campionato contro il Manchester City… -