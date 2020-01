F1, Max Verstappen: “Siamo nella giusta direzione, possiamo puntare al titolo” (Di domenica 5 gennaio 2020) “Se possiamo lottare davvero per il Mondiale di Formula Uno nella prossima stagione? Credo di sì, siamo nella giusta direzione”. Parole e musica di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, che ha chiuso la sua stagione con il vento in poppa, vuole davvero giocarsi le proprie carte nella prossima annata che, senza mezzi termini, sarà da dentro o fuori per il team di Milton Keynes. Se, come sogna il classe 1997, potrà davvero proporre una vettura pronta a lottare con le Mercedes, aumenteranno le chance di permanenza del giovane talento anche in ottica 2021, altrimenti sarebbe quasi inevitabile la separazione verso altri lidi. Come riportato da motorsport.com, quindi, Max Verstappen ha rilasciato parole importanti. “Non ho dubbi che saremo pronti a competere – prosegue – Ora si tratta solo di capire quanto possiamo portare avanti lo sviluppo per il ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : #F1, Max #Verstappen: “Siamo nella giusta direzione, possiamo puntare al titolo” - FStuppia : RT @DANIELE43610821: Foto spettacolare ?? 2019 German GP Max Verstappen #redbull #F1 - DANIELE43610821 : Foto spettacolare ?? 2019 German GP Max Verstappen #redbull #F1 -