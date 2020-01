Europa ed Usa potrebbero ridiscutere la questione dei dazi (Di domenica 5 gennaio 2020) Con la nomina dell’irlandese Phil Hogan al ruolo di commissario europeo per il commercio si sono aperti dei nuovi spiragli per quanto riguarda i dazi imposti dagli Stati Uniti all’Unione europea. Grazie al suo trascorso sotto la commissione di Jean-Claude Junker nel ruolo di commissario per l’agricoltura e lo sviluppo delle aree rurali, il politico del Fine Gael è ben a conoscenza dei danni economici che sono stati portati dall’introduzione dei dazi; da qui la sua decisione di portare avanti le trattative per smuovere la situazione. Come riportato dal quotidiano Irish Times, poco prima di natale Hogan avrebbe contattato la sua controparte americana Robert Lighthizer, al fine di fissare un incontro per dirimere le questioni principali della sua agenda politica. L’agricoltura non deve subire dazi Ben conscio delle posizioni tenute da Washington riguardo alle ... Leggi la notizia su it.insideover

CarloCalenda : L’eliminazione di #Soleimani è un errore perché non si comprende in che modo questa azione sia collegata alla strat… - mariocalabresi : Il terzo giorno dell’anno ha un sapore completamente diverso, quello dell’ansia. Le beghe da cortile sono spazzate… - nzingaretti : Grande preoccupazione per l’altissimo livello di tensione in #Iraq dopo le violenze dei giorni scorsi contro l’amba… -