Esclusione di Rula Jebreal da Sanremo, la politica insorge: per il ministro Patuanelli è censura (Di domenica 5 gennaio 2020) Coro unanime di dissenso dal mondo politico, dopo la decisione di viale Mazzini di negare alla giornalista italo-palestinese la possibilità di intervenire al Festival di Sanremo Si grida alla censura dopo la decisione di negare alla giornalista italo-palestinese Rula Jebreal la possibilità di calcare il palcoscenico alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Uno stop, … L'articolo Esclusione di Rula Jebreal da Sanremo, la politica insorge: per il ministro Patuanelli è censura NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

