Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme per i figli: “C’è armonia” (Di domenica 5 gennaio 2020) Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ritrovano il sorriso insieme dopo un periodo burrascoso. A svelarlo è il settimanale Chi secondo cui fra gli ex coniugi ci sarebbe una grande armonia. Fonti vicine alla modella e al cantante hanno confermato che il legame fra i due non è terminato con il divorzio. Per il bene dei figli infatti Eros e Marica continuano a frequentarsi, anche ora che la top model è legata a Charley Vezza. Marica è sempre più innamorata dell’imprenditore, ma il rapporto con l’ex marito è ancora ottimo. In occasione del Natale, Ramazzotti e la Pellegrinelli avrebbero trascorso del tempo insieme per il bene dei figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Una scelta importante che dimostra, ancora una volta, come entrambi abbiano deciso di mettere i bambini al primo posto. Dopo dieci anni d’amore il matrimonio di Eros e Marica è arrivato al capolinea, ma ... Leggi la notizia su dilei

