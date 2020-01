Emma Watson, chi è la star di La bella e la bestia: età, foto, vita privata (Di domenica 5 gennaio 2020) Emma Watson, chi è la star di La bella e la bestia: età, foto, vita privata. L’attrice è divenuta celebre per aver interpretato il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter. E’ nata a Parigi nel 1990 Emma Watson e oggi è un’attrice riconosciuta e famosa in tutto il mondo per aver interpretato negli … L'articolo Emma Watson, chi è la star di La bella e la bestia: età, foto, vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

C19official : @BiRaskolnikov @Dorel2_ @DoctorStrowman Emma Charlotte Duerre Watson è la più bella di tutte, non ci sono discussioni a riguardo - BiRaskolnikov : @Dorel2_ @DoctorStrowman @C19official Dorel ma che cazzo dici è Emma Watson porco il tuo ayatollah - hangyuI_twt : @achuuga @x1ini correva l'anno 2003 ero l'unica emma al mondo poi con harry potter le cose sono migliorate grazie emma watson -