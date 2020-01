Emily Ratajkowski Instagram, foto ricordo stupefacente: «Bella dentro e fuori!» (Di domenica 5 gennaio 2020) La bellissima Emily Ratajkowski è una famosa modella e influencer. La ragazza ogni giorno attraverso il suo profilo social condivide con i suoi oltre 25 milioni di followers diversi momenti della sua vita, sia pubblica che privata. L’influencer spesso con loro condivide dei messaggi anche molto importanti. Poche ore fa su Instagram Emily Ratajkowski ha condiviso una sua foto di quanto era un’adolescente che ha lasciato tutti quanti senza fiato. La sua bellezza è qualcosa di indescrivibile. Inoltre anche le sue parole, sull’accettarsi così come si è, hanno lasciato il segno nei suoi ammiratori. Il post è stato letteralmente invaso di like e commenti. Leggi anche –> Emily Ratajkowski Instagram, seducente in reggiseno: «Che davanzale!» Emily Ratajkowski Instagram: la foto ricordo è stupefacente La bellissima Emily Ratajkowski su Instagram ha postato una sua foto ... Leggi la notizia su urbanpost

giangio87 : RT @GazzettaDelSud: #EmilyRatajkowski , spunta sui social una foto a 14 anni: 'Vi dimostro che non sono rifatta' - GazzettaDelSud : #EmilyRatajkowski , spunta sui social una foto a 14 anni: 'Vi dimostro che non sono rifatta' - GDS_it : #EmilyRatajkowski sexy anche a... 14 anni: 'Vi dimostro che non sono rifatta' -