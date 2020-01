Emergenza incendi in Australia: alta l’allerta nonostante leggere piogge e calo delle temperature [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Intensità dei venti e temperature in calo negli Stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud: nonostante la situazione meteo sia leggermente cambiata rispetto alle scorse settimane, le autorità di entrambi gli Stati Australiani hanno sottolineato che il pericolo di ulteriori incendi è ancora concreto. L’avvertimento è giunto dopo una “giornata terribile” di caldo estremo e condizioni pericolose, durante la quale centinaia di case sono state distrutte. Più di 150 incendi boschivi divampano nel New South Wales, mentre 45 roghi infuriano nel Victoria, due dei quali a livello di Emergenza. Il decesso di un 47enne ha fatto salire a 24 il bilancio totale delle vittime degli incendi, dall’inizio della stagione, a settembre. Oltre 6 milioni di ettari di terreno sono stati distrutti. “Ieri è stata una giornata terribile“, ha spiegato ai giornalisti il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

