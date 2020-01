«Elisabetta Trenta è ancora nella casa del ministero della Difesa» (Di domenica 5 gennaio 2020) Vi ricordate di Elisabetta Trenta? Era la ministra della Difesa nel governo Conte One e si era all’epoca contraddistinta per una curiosa umanità a intermittenza su Open Arms. Poi, una volta salutato il ministero, era scoppiato il caso dell’immobile che occupava all’epoca dell’incarico e che nel frattempo era stato assegnato al marito. Dopo un lungo tiro e molla mediatico e qualche scusa improbabile, il marito Claudio Passarelli aveva presentato la rinuncia alla casa. Ma, fa sapere oggi il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, la Trenta è ancora nell’alloggio a San Giovanni. «Elisabetta Trenta è ancora nella casa del ministero della Difesa» “Ma è mai possibile che l’ex ministro Trenta, esponente grillina, stia ancora nella casa di proprietà dello Stato a cui non ha più diritto? Ho presentato tre interrogazioni su questa vicenda. Ho ottenuto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

