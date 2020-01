Elga Enardu Instagram, primo piano ‘impressionante’ rivela ricorso alla chirurgia: «Perché l’hai fatto?» (Di domenica 5 gennaio 2020) Bellissima sin dai tempi di Uomini e Donne, Elga Enardu sembra aver ceduto recentemente alle lusinghe della chirurgia i cui risultati sembrano emergere nell’ultimo scatto condiviso su Instagram. Un primo piano ‘impressionante’ cui i followers non hanno saputo resistere, scatenandosi nei commenti. Il ritratto è uno splendido quadretto di famiglia insieme a Diego Daddi, l’uomo di cui Elga è innamoratissima – e ricambiata – ormai da ben 11 anni, e con cui è convolata a nozze in quel di Cagliari il 21 ottobre 2017. Felicissima accanto al suo uomo, Elga pare aver avuto maggior fortuna nei sentimenti rispetto alla gemella Serena, ancora fresca di rottura con Pago dopo una lunga convivenza. Elga Enardu Instagram, il primo piano non convince “Siamo la coppia più bella del mondo”, scrive infatti Elga a corredo del selfie con la dolce metà. “Felicità”, “amore” e “libertà”, gli hashtag ... Leggi la notizia su urbanpost

infoitcultura : Elga e Serena Enardu, infiammano Instagram: vestiti super corti per Capodanno, i loro followers sono in delirio -