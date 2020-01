Elezioni presidenziali in Croazia, in vantaggio l’ex premier Milanovic (Di domenica 5 gennaio 2020) I risultati delle Elezioni presidenziali in Croazia. L’ex premier Zoran Milanovic in vantaggio sulla conservatrice Kitarovic. ZAGABRIA (Croazia) – I risultati delle Elezioni presidenziali in Croazia. Dopo il nulla di fatto nel primo turno, il ballottaggio ha premiato l’ex premier Zoran Milanovic. Secondo quanto evidenziato dagli exit poll, l’esponente del Centrosinistra uscente dovrebbe aver ottenuto il 53,25% delle preferenze rispetto al 46,75% della conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic. Gli spogli continueranno nelle prossime ore ma non ci dovrebbero essere particolari sorprese. Milanovic è pronto a ricoprire il ruolo di presidente della Repubblica. Un incarico di rappresentanza che sarà caratterizzato comunque da sfide importanti in questo 2020. I risultati del primo turno Un distacco molto simile al primo turno tra i due candidati con Milanovic ... Leggi la notizia su newsmondo

