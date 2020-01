Elezioni in Croazia, exit poll: l’ex premier socialdemocratico Milanovic verso la vittoria (Di domenica 5 gennaio 2020) La Croazia sta per tornare a sinistra. Secondo gli exit poll diffusi poco dopo la chiusura dei seggi per il ballottaggio delle presidenziali, infatti, l’ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic, candidato del centrosinistra unito, è dato in netto vantaggio con il 53,22% dei voti, rispetto al 46,78% che avrebbe ottenuto la presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar Kitarovic. Se questi dati saranno confermati dai voti reali, la sconfitta di Kitarovic rappresenta anche un duro colpo per il premier Andrej Plenkovic, capo dell’Unione democratica croata (Hdz, conservatori), che ha pienamente appoggiato la presidente uscente. L’alta astensione registratasi nelle regioni che tradizionalmente votano per i conservatori è un chiaro segnale di protesta contro il corso moderato ed europeista di Plenkovic, il cui Paese il primo gennaio ha assunto la presidenza semestrale di turno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

