Elezioni in Calabria, impazza sui social il candidato Fortunello / VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Mancano tre settimane alle Elezioni regionali in Calabria. Un appuntamento che si svolge in parallelo con quello dell’Emilia Romagna e che però appare offuscato. Forse perché, come sostengono in molti, la Regione è già destinata alla coalizione di centrodestra, mentre in Emilia Romagna, che è pur sempre regione simbolo del centrosinistra, non c’è nulla di sicuro. E allora come portare di nuovo al centro dell’attenzione la Calabria? Mettendoci la comicità. Che è anche il sale di una democrazia che si rispetti. In un modo non troppo originale, ma che fa pur sempre click dalla tastiera e viralità. I candidati ufficiali sono per la coalizione di centrodestra Jole Santelli, per la coalizione di centrosinistra Pippo Callipo, per il M5S Francesco Aiello e come indipendente e senza nessun partito c’è Carlo Tansi. E poi c’è lui, Fortunello, ovvero il candidato finto, interpretato da un comico ... Leggi la notizia su cronacasocial

snowleonard68 : RT @Joker__Reloaded: tra 3 domeniche si vota in Emilia Romagna e Calabria: l'occasione per umiliare i piddo-grilloni e mettere sul fatto co… - IlCastiga : RT @Joker__Reloaded: tra 3 domeniche si vota in Emilia Romagna e Calabria: l'occasione per umiliare i piddo-grilloni e mettere sul fatto co… - Joker__Reloaded : tra 3 domeniche si vota in Emilia Romagna e Calabria: l'occasione per umiliare i piddo-grilloni e mettere sul fatto… -