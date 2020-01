È morto Franco Ciani: l’ex marito di Anna Oxa era oppresso da debiti (Di domenica 5 gennaio 2020) Franco Ciani, l’ex marito di Anna Oxa si è tolto la vita con un sacchetto di plastica: il musicista è morto suicida oppresso dai debiti. Poco prima del folle gesto, però, avrebbe modificato la sua immagine del profilo di WhatsApp inserendo quella di un angelo. Era produttore, cantante e autore: tra gli altri testi aveva scritto anche “Ti lascerò“, cantata dall’ex Anna Oxa e da Fausto Leal. A trovare il suo corpo senza vita lo scorso venerdì 3 gennaio, è stato il personale dell’albergo nel quale alloggiava a Fidenza, in Emilia Romagna. morto suicida Franco Ciani Aveva 62 anni e si trovava in un albergo a Fidenza, in Emilia Romagna: Franco Ciani è morto suicida nella serata di giovedì 2 gennaio. Il suo corpo senza vita, però, è stato trovato la mattina di venerdì 3 gennaio dopo che la cameriera aveva bussato invano alla porta della sua stanza. Sposato ... Leggi la notizia su notizie

Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - APergolis : Il cantante Franco Ciani morto sucida. -