DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020: del Carmen Alvarado piega nuovamente Worst e vince anche a Brussels (Di domenica 5 gennaio 2020) Quarto successo consecutivo per Ceylin del Carmen Alvarado nel DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020. La neerlandese di origini dominicane ha vinto anche il Brussels Universities Cyclocross piegando, una volta di più, la connazionale Annemarie Worst (777), sua più grande rivale nel corso della stagione. Terzo posto per la campionessa del Mondo Sanne Cant (IKO). Per quanto concerne le italiane, la migliore è stata Eva Lechner (Creafin), la quale ha chiuso al 9° posto, mentre Alice Maria Arzuffi (777) è giunta 11esima. Del Carmen Alvarado e Worst hanno fatto il vuoto dietro di loro già nella prima delle cinque tornate in programma e hanno dato il via a un duello che è durato per tutta la gara. Nel corso dell’ultimo giro, tuttavia, Worst, ormai distrutta dalla fatica, è scivolata e ha permesso alla rivale di prendere quella manciata di metri che, poi, è riuscita a difendere fino al ... Leggi la notizia su oasport

