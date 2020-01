Dopo le sardine, l'odio dell'Anpi: "Buonanno schifoso razzista" (Di domenica 5 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Ondata di odio sull'ex leghista morto nel 2016. L'attacco dell'attivista Lgbt e esponente di Arci e Anpi. Ira Calderoli: "Querelo" Un famoso detto dice: non c’è due senza tre. Prima il Piemonte, poi Milano, ora Napoli. Latitudine che vai, (poco) rispetto per i defunti che trovi. In principiò fu Giulia Bodo, sardina arcobaleno, che Dopo aver augurato "Buonanno"” ai leghisti, non mancò di definire "una merda" l’ex eurodeputato morto in un incidente stradale. A darle man forte è arrivata pochi giorni Dopo Debora Del Muro, leader delle sarde milanesi, che ha invocato il "karma" contro quella "vergogna italiana" che era, a suo dire, l’ex sindaco di Borgosesia. Ora, mentre dalla Lega s’innalzano cori di protesta, nel poco onorevole tiro al bersaglio s’impegna pure un dirigente dell’Anpi e "storico esponente dell'Arcigay Napoli". Antonello Sannino di ruoli in ... Leggi la notizia su ilgiornale

