Doni ai bambini: la Befana a Falciano e Tredici di Caserta (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ormai una tradizione quella di portare nel giorno dell’Epifania, nel territorio di competenza della Pro Loco del Trivice, Doni ai bambini delle Comunità. Anche quest’anno, il 6 gennaio, in collaborazione con le Parrocchie “Maria Santissima del Carmine e San Giovanni Bosco” di Falciano di Caserta (zona ex 167) e “San Matteo” di Tredici di Caserta, regali e dolci, offerti dalla Pro loco, verranno distribuiti ai bambini che interverranno agli eventi che si terranno al termine delle rispettive Celebrazioni Eucaristiche, le quali si terranno a Falciano alle ore 10:00 presso la Parrocchia “Maria Santissima del Carmine e San Giovanni Bosco” e a Tredici alle ore 11:00 presso la Parrocchia “San Matteo”. Per la prima Comunità parrocchiale alle ore 10:45, infatti, è previsto il raduno dei bambini (appartenenti all’Oratorio, agli Scouts, etc.) che ... Leggi la notizia su anteprima24

