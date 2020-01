Don Matteo 12 spot, Don Matteo viene sparato (Di domenica 5 gennaio 2020) Don Matteo 12 spot, Don Matteo viene sparato, altre immagini con Fabio Rovazzi Cresce sempre più l’attesa per i nuovi episodi di Don Matteo 12. Dopo il backstage, il promo con le guest star: Elena Sofia Ricci, Fabio Rovazzi, Antonio Catania e i The Jackal che interpreteranno quasi sicuramente la parte di loro stessi, ecco il nuovo spot di Don Matteo 12 andato in onda da questa notte. Nuove immagini con Fabio Rovazzi, Don Matteo viene sparato. Cosa succederà nella prima puntata? Lo scopriremo dal 9 gennaio in prima serata su Rai Uno. Don Matteo 12 spot, Don Matteo viene sparato Piper Spettacolo Italiano. Leggi la notizia su spettacoloitaliano

