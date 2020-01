Don Matteo 12, Nino Frassica: “Pronti a fare un’altra stagione, e magari un film” (Di domenica 5 gennaio 2020) La dodicesima stagione di Don Matteo è finalmente arrivata – rinnovata nel format – ed è un viaggio nella società di oggi: dieci film, uno a serata, con una forte unità tematica incentrati sul contenuto dei 10 Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica. Al centro della narrazione sempre Don Matteo – il punto di riferimento di ognuno – la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tornano Nathalie Guetta, Maurizio Lastrico, Francesco Scali e tanti altri. “Terence Hill è un amico, un gran signore, unico, spirituale”, racconta Nino Frassica “Terence è un mito per me”. Mario Girotti, in arte Terence Hill, classe 1939, ricambia: “Senza Nino non sarebbe lo stesso, perché lui è la parte concreta della ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

