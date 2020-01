Domenica gratuita al Museo: boom di visitatori al Colosseo, bene Boboli e Uffizi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, dalla prima edizione a oggi sono stati circa 17milioni i visitatori dei soli musei statali che ne hanno approfittato Leggi la notizia su firenzepost

