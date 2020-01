DIRETTA Sci alpino, Live Slalom Zagabria 5 gennaio: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 5 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino chiude il fine settimana in Croazia: si gareggerà a Zagabria con gli uomini del circuito maggiore. Tutti in pista oggi, domenica 5 gennaio, alle ore 14.15, quando gli atleti affronteranno la prima manche dello Slalom speciale. In gara per l’Italia oltre a Manfred Moelgg, ben altri sei ragazzi. Seconda discesa prevista alle ore 17.40 in notturna. Di seguito il programma completo dello Slalom speciale maschile di Zagabria con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA televisiva da RaiSport+HD ed Eurosport 1. Prevista anche la DIRETTA in streaming tramite RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA Live scritta integrale della gara croata. Slalom MASCHILE Zagabria: PROGRAMMA, orario D’INIZIO E TV Sabato 4 gennaio Ore 14.15: prima manche Slalom speciale maschile Ore 17.40: seconda ... Leggi la notizia su oasport

