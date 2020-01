Dimenticano in autogrill un beauty pieno di gioielli per 100mila euro: ritrovato e restituito (Di domenica 5 gennaio 2020) Durante una breve fermata in un'area di sosta un piccolo beauty case nero è stato dimenticato su una sedia del punto di ristoro. Una banale dimenticanza che però rischiava di trasformarsi in un incubo: dentro al bauletto infatti c'erano gioielli in oro e pietre preziose per un valore di 100 mila euro. Il personale dell'autogrill, tuttavia, ha trovato il tesoretto e l'ha restituito ai proprietari. Leggi la notizia su fanpage

