Diletta Leotta struccata: lo scatto lascia il web senza parole [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Showgirl, giornalista sportiva e volto di punta di DAZN, Diletta Leotta è una delle donne attualmente più amate della televisione italiana. Calcio e curve mozzafiato sembrano essere un binomio irresistibile soprattutto per il pubblico maschile, che fin dal suo esordio non riesce a staccare gli occhi di dosso alla bella giornalista sportiva. Bella, raggiante, preparata e sempre sensualissima, Diletta gioca con outfit provocanti che sanno ben valorizzare il suo corpo perfetto. Make up e capelli sempre impeccabili, sorriso smagliante e pose sensuali fanno parte del suo successo, confermato dagli ormai 5,7 milioni di follower sul suo profilo Instagram. Qualche tempo fa però la Leotta ha pubblicato uno scatto insolito che ha iniziato a fare il giro del web. La showgirl si è mostrata completamente struccata, lasciando davvero senza parole tutti i fan. Eccola mentre fa colazione, senza ... Leggi la notizia su velvetgossip

stanzaselvaggia : Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - GiorgioGerardi1 : RT @stanzaselvaggia: Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - 03Stefania55 : RT @stanzaselvaggia: Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. -