Diletta Leotta Instagram, allenamento in mini top e pantaloni aderenti: «Che bomba!» (Di domenica 5 gennaio 2020) Diletta Leotta è la numero uno del giornalismo sportivo e non delude mai. La bella conduttrice ha condiviso una serie di stories su Instagram che sono davvero da battere il cuore, dopo le foto con il mini dress ci mancavano molto gli scatti dei suoi allenamenti. Il suo account conta più di 5 milioni di followers, numero che sale di giorno in giorno. La cosa non ci sorprende visto il gran numero di foto sensuali e provocanti che pubblica. Una donna da capogiro che questa volta ci ha mostrato il suo intenso allenamento, insomma, uno spettacolo per gli occhi. Diletta Leotta e Instagram La bella Diletta Leotta è instancabile. La vediamo sempre sballottata su e giù per l’Italia per i suoi mille impegni lavorativi. Conduttrice di un programma radiofonico, doppiatrice e modella. Insomma, non ci sorprende che sia una delle donne più desiderate e apprezzate d’Italia. Solo in queste ... Leggi la notizia su urbanpost

stanzaselvaggia : Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - dearfrensis : RT @stanzaselvaggia: Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - PeakPatrick18 : RT @FinallyGodoing: @omarflvck0 @DekuCFC7 Diletta Leotta atm -