Dieta, le migliori della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo Capodanno arriva il momento di rimettersi in forma e di fare il possibile per normalizzare valori importanti come quelli della glicemia. Molto utile a tal proposito può rivelarsi l’assunzione di momordica. Questo frutto, molto amaro e originario delle aree tropicali e subtropicali del mondo, si contraddistingue per una forte efficacia ipoglicemizzante dovuta alla presenza di una sostanza nota come polipeptide-p. Come ricorda questo studio cinese del 2017, la momordica è stata per lungo tempo impiegata come alternativa naturale per il trattamento del diabete mellito. Per consumarla è possibile considerare diverse alternative, dalla tisana fino alla spremuta. Per tornare in forma dopo le maratone alimentari natalizie e del cenone di San Silvestro è bene considerare anche la lotta alla ritenzione idrica. Anche in questo caso l’alimentazione conta tanto. Tra le alternative ... Leggi la notizia su dilei

