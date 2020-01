Diana Del Bufalo ha un nuovo amore: lui è il fratello di Guendalina Tavassi (Di domenica 5 gennaio 2020) Il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo è il fratello di Guendalina Tavassi? Dopo tanto dolore Diana Del Bufalo avrebbe finalmente dimenticato Paolo Ruffini. Questa travagliata storia d’amore si è ufficialmente conclusa lo scorso novembre e secondo i recenti gossip l’ex allieva di Amici sarebbe già andata avanti. Non con uno qualsiasi bensì con Edoardo, … L'articolo Diana Del Bufalo ha un nuovo amore: lui è il fratello di Guendalina Tavassi proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

