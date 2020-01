Da Leonardo DiCaprio a Nicole Kidman: le star che aiutano l’Australia e gli altri gossip del weekend (Di domenica 5 gennaio 2020) Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Gli incendi divampano, i danni ambientali sono inimmaginabili e lo star-system non può non restare indifferente. Tra gli altri ci sono anche Nicole Kidman e il marito Keith Urban che, attraverso i social, sollecitano i cittadini a effettuare donazioni alle tante associazioni che raccolgono fondi per fronteggiare le fiamme che avvolgono l’Australia aggiungendo di aver donato 500mila dollari al Rural Fire Service. Un’iniziativa lodevole che, oltre a radunare la solidarietà su Twitter e Instagram – a esprimersi sull’argomento sono stati anche Leonardo DiCaprio e Kim Kardashian – porta anche la cantante P!nk a fare ... Leggi la notizia su vanityfair

buckymonamour : RT @Deppsonx: Questa sarà l'award season che resterà nella storia. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Al Pacino, Joe Pesci, Ant… - messy_xo : RT @misslefroy: beyoncé, brad pitt, leonardo dicaprio, margot robbie, al pacino, joaquin phoenix, jennifer aniston e altre eccellenze prese… - xLonelygirl_ : Secondo me durante questa award season stiamo sottovalutando un po' tutti la performance di Leonardo DiCaprio un po… -