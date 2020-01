Cutrone-Fiorentina, ultime notizie: l’affare si farà. I dettagli (Di domenica 5 gennaio 2020) Cutrone-Fiorentina, ultime notizie: l’affare si farà. I dettagli Dopo soli sei mesi sta arrivando al capolinea l’avventura inglese di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Il centravanti sta infatti per fare il ritorno in Italia, dove giocherà con la Fiorentina; l’esclusione dal match di FA Cup dei lupi non ha fatto altro che confermare le voci di un suo addio trapelate già da qualche settimana. Cutrone-Fiorentina: i dettagli dell’operazione Arrivato in Terra d’Albione soltanto la scorsa estate, l’ex milanista ha dovuto fare i conti con la forte concorrenza di Raul Jimenez, attaccante messicano perno centrale del progetto dei Wolves. In totale Cutrone ha disputato 24 partite – soltanto sette delle quali da titolare – siglando 3 reti e fornendo 4 assist ai compagni. Troppo poco per un ragazzo reduce da una stagione deludente al ... Leggi la notizia su termometropolitico

