Crytek vuole sospendere la causa legale contro Star Citizenalmeno fino all' arrivo di

Crytek vuole sospendere la causa legale contro Star Citizen...almeno fino all'arrivo di Squadron 42 (Di domenica 5 gennaio 2020) Crytek, la casa di sviluppo responsabile della serie Crysis e proprietaria del popolare motore grafico CryEngine, ha espresso il desiderio di sospendere il proprio procedimento legale nei confronti di Cloud Imperium Games, sviluppatori di Star Citizen, poiché l'oggetto principale del contenzioso, lo spin-off single player Squadron 42, non è ancora uscito.Secondo Crytek, sarebbe inutile andare a processo come prestabilito, a giugno 2020, dato che Squadron 42, il pomo della discordia su cui ruota la denuncia, non sarà disponibile entro quella data e la sua esistenza è fondamentale per il processo.Di cosa parla la denuncia di Crytek contro Star Citizen? Molto semplicemente, CIG aveva stipulato un accordo per l'utilizzo del CryEngine di Crytek nello sviluppo di Star Citizen. L'accordo, tuttavia, prevedeva la realizzazione di un solo titolo. Quando CIG annunciò lo spin-off Squadron 42, i ... Leggi la notizia su eurogamer

