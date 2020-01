Crisi Usa Iran, Pasdaran: “35 siti Usa sotto tiro”. Trump: “Individuati 52 obiettivi, pronti a colpire” (Di domenica 5 gennaio 2020) Crisi Usa Iran, ultime notizie Crisi Usa-Iran, le ultime notizie: 5 gennaio 2020 Ore 7,45 – Pasdaran: “35 siti Usa sotto tiro”. Trump: “Individuati 52 obiettivi, pronti a colpire” Proseguono le minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti, in uno scontro che diventa sempre più aspro dopo l’uccisione del generale Soleimani e l’attacco sferrato a una base Usa a Baghdad. Il comandante delle Guardie della rivoluzione Iraniane, Hossein Salami, minaccia: “L’Iran metterà in atto una vendetta contro gli americani al punto che metterà fine alla presenza degli Usa nella regione, individuati 35 obiettivi”. La risposta di Trump non si fa attendere: “Se l’Iran ci attacca gli Usa colpIranno 52 siti Iraniani già identificati’. In Iran processioni funebri in onore del generale ucciso”. Il numero corrisponde a quello degli ... Leggi la notizia su tpi

