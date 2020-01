Crisi Usa-Iran, parlamentari in Iraq chiedono ritiro dei soldati Usa dal paese (Di domenica 5 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran, parlamentari in Iraq chiedono ritiro dei soldati Usa dal paese Alcuni parlamentari iracheni spingono per una risoluzione che porti il governo a chiedere il ritiro dei soldati Usa dall’Iraq. A riportare la notizia è l’agenzia Reuters, che cita fonti parlamentari. Il parlamento si riunirà in una sessione straordinaria oggi, domenica 5 gennaio. La decisione è arrivata a due giorni dall’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) in un raid americano a Baghdad, in Iraq, che ha provocato un’escalation di tensione con minacce reciproche tra Washington e Teheran (qui le ultime notizie nella diretta di TPI). “Non c’è bisogno della presenza delle forze americane dopo la sconfitta dell’Isis”, ha detto Ammar al-Shibli, parlamentare sciita, a Reuters. “Le nostre forze armate sono in grado di proteggere ... Leggi la notizia su tpi

