Crisi Iran Usa, telefonata tra Conte e il presidente iracheno Salih (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mentre nelle ultime ore è esponenzialmente salita la tensione politica tra Usa e Iran, nell’ambito della Crisi che dallo scorso 3 gennaio coinvolge i due paesi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato in serata al presidente iracheno Barham Salih per ribadire la vicinanza dell’Italia al paese arabo. Nel corso della conversazione, Conte ha inoltre confidato nel ruolo dell’Unione Europea per porre fine all’escalation iniziata con l’uccisione del generale Iraniano Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti. Crisi Iran Usa: telefonata di Conte La telefonata di Conte del 5 gennaio è la prima presa di posizione ufficiale del governo italiano in merito alla Crisi tra Iran e Usa, con quest’ultimo alleato del nostro paese all’interno della coalizione anti-Isis presente ad oggi sul territorio iracheno. Come riportato dall’account ... Leggi la notizia su notizie

TeresaBellanova : Libia, Iran, Iraq: il #MedioOriente vive un nuovo momento di gravissima instabilità. Potrebbe essere devastante. È… - SkyTG24 : #Iran si ritira dagli accordi sul #nucleare siglati nel 2015: 'Arricchimento dell'uranio senza limiti' ?? - LegaSalvini : CONTE VINAVIL: «LA FUGA DAL MOVIMENTO 5STELLE NON FERMERÀ IL GOVERNO» -