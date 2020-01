Crisi Iran Usa, perché non scoppierà la terza guerra mondiale (Di domenica 5 gennaio 2020) Sono passati giorni e la terza guerra mondiale non è scoppiata, anche se su Twitter la tendenza è “Iran war” e qualcuno ha scomodato perfino Nostradamus. Il fatto è che il mondo non è più quello che abbiamo studiato alle scuole elementari: un colpo di pistola a Sarajevo e scoppia il massacro della Prima guerra mondiale. Quella a cui stiamo assistendo è una lunga partita a scacchi con una scacchiera spesso insanguinata, ma nessuno dei due giocatori vuole mandare a monte la partita o ribaltare il tavolo. perché non scoppia la terza guerra mondiale Non vuole la guerra totale Trump, a cui le tensioni in un anno di impeachment e campagna elettorale fanno comodo. È vero, fino a ieri aveva usato Soleimani come alleato nella lotta contro lo Stato Islamico e adesso lo ha fatto ammazzare, ma l’imprevedibilità nelle Crisi internazionali a volte è una virtù. Non vuole la guerra totale l’Iran ... Leggi la notizia su notizie

