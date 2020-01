Cosa ha detto la donna cinese al Papa? (Di domenica 5 gennaio 2020) Luca Sablone Una supplica? Un appello per il caos a Hong Kong? Ecco quali sarebbero state le parole pronunciate dalla fedele che ha strattonato il Santo Padre Sulla brusca reazione di Papa Francesco nei confronti della fedele cinese permangono dubbi di ogni genere. Perché ha schiaffeggiato ripetutamente la donna? Ma soprattutto, quali sarebbero state le parole urlate da lei mentre tirava per il braccio destro il Santo Padre, rischiando di farlo cadere? L'enigma sembra destinato a durare ancora per molto, anche perché al momento nessuno è riuscito a contattare la protagonista della vicenda che ha segnato l'inizio di questo 2020. Va comunque sottolineato che non è assolutamente da prendere in considerazione la pista secondo cui il Pontefice abbia reagito in seguito alle parole pronunciate: ovviamente Francesco ha risposto in tal modo a causa del dolore per essere stato ... Leggi la notizia su ilgiornale

