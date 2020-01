Cosa c’è nella calza della Befana: la verità sulle offerte da tre pezzi a un euro (Di domenica 5 gennaio 2020) Mancano poche ore all'Epifania, e come ogni anno tornano le interminabili file davanti a negozi e bancarelle per riempire la calza. E torna l'ormai tradizionale offerta "3 pezzi a un euro". Ma come è possibile abbattere i costi fino ad arrivare a prezzi così stracciati? Escludendo chi lavora onestamente, i sistemi sono diversi: si passa dall'importazione illegale alla ricettazione. Leggi la notizia su napoli.fanpage

caritas_milano : «A che serve vivere, se non c'è il coraggio di lottare?» Giuseppe Fava Catania, #5gennaio 1984 viene assassinato… - giorgio_gori : Immigrazione ed emigrazione. L’invasione che non c’è e i giovani che se ne vanno. @DeBortoliF mette in fila i numer… - Radio1Rai : 'A che serve vivere, se non c'è il coraggio di lottare?' Il #5gennaio del 1984 a Catania, cinque proiettili di Cos… -