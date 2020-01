Corteo funebre per Soleimani: in migliaia per le strade di Ahvaz (Di domenica 5 gennaio 2020) migliaia di persone hanno invaso le strade di Ahvaz per partecipare al primo Corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid americano in Iraq. Dopo i funerali celebrati sabato 5 gennaio 2020, l’Iran osserverà tre giorni di lutto. Corteo funebre per Soleimani La marea umana presente al Corteo sventolava bandiere rosse, colore del “sangue dei martiri”, verdi, colore della religione islamica e bianche. Tantissimi poi i ritratti del generale tenuti in mano dagli irniani che hanno manifestato piangendo e gridando “Morte all’America”. La bara di Soleimni era trasportata da un camion ornato di fiori e coperto da un telo con disegnata la cupola della Roccia di Gerusalemme L’agenzia semi-ufficiale Isna ha parlato di una quantità di partecipanti “innumerevole”. Allo stesso modo l’agenzia Mehr, vicino agli ... Leggi la notizia su notizie

