CorSport: Milik vs Lukaku, in quanto a media gol il polacco ha già vinto (Di domenica 5 gennaio 2020) Nell’attacco del Napoli, che ultimamente non è andato a segno troppe volte, c’è un calciatore che è in assoluta controtendenza, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta di Milik. In 11 gare giocate, il polacco ha segnato 9 gol. In pratica una media di una rete ogni 85 minuti. Nel progetto del Napoli di Gattuso Milik ha acquisito un ruolo centrale. Domani sarà di nuovo al centro dell’attacco contro l’Inter. E troverà sul suo cammino Lukaku, che in quanto a media gol, è più indietro del polacco: un gol ogni 132 minuti. “Mai segnato con i nerazzurri finora, mai, però rispetto al migliore dei realizzatori interisti, e dunque Lukaku, la sua media è più elevata: una rete ogni 85 minuti per Arek, una ogni 132 per Romelu. Spazio e tempo: sorprendenti”. Finalmente la condizione fisica di Milik è buona e questo giova anche al morale. “il Napoli è reduce ... Leggi la notizia su ilnapolista

