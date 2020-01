CorMez: Napoli-Inter, scontro tra la seconda peggior difesa del campionato e la migliore della Serie A (Di domenica 5 gennaio 2020) Napoli-Inter sarà anche, scrive il Corriere del Mezzogiorno, uno scontro tra due squadre che hanno una situazione diametralmente opposta per quanto riguarda le linee difensive. Il Napoli, infatti, ha la seconda peggior difesa del campionato (dopo l’Atalanta). L’Inter, invece, in Serie A è quella che difende meglio. Stessa differenza per quanto riguarda l’attacco. Quello dell’Inter molto efficace, meno quello del Napoli, a parte Milik. La difesa azzurra è ancora alle prese con l’infermeria, e questo rappresenta un ulteriore problema per Gattuso. “giocheranno quindi Manolas e Luperto contro l’attacco monstre dell’Inter, formato da Lukaku e Lautaro, la famosa LuLa che fin qui ha fatto tremare le difese di tutto il campionato. Quello dei nerazzurri non è il migliore reparto della serie A: con 36 reti è seconda solo alla Lazio (38), ma meglio della Juve ... Leggi la notizia su ilnapolista

