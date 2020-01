Cori razzisti in Brescia-Lazio, Balotelli sui social: “Vergognatevi” (Di domenica 5 gennaio 2020) Cori razzisti in Brescia-Lazio. Balotelli sui social contro i tifosi biancocelesti: “Vergognatevi”. Attesa per la decisione del Giudice Sportivo. Brescia – Cori razzisti in Brescia-Lazio. Dopo il caso di Verona, nuovi ‘buu’ contro Mario Balotelli in Serie A. Questa volta protagonisti i tifosi biancocelesti che dal settore ospiti del ‘Rigamonti’ non hanno riservato una bella accoglienza all’attaccante avversario. Immediata la reazione di SuperMario che si è rivolto all’arbitro della sfida, Manganiello di Pinerolo, di sospendere la partita altrimenti all’episodio successivo avrebbe abbandonato il campo. Stop di qualche minuto per consentire allo speaker di fare l’annuncio e poi la gara è ripresa senza particolari vicende simili. Il ruolo di Simone Inzaghi Nella vicenda ha avuto un ruolo molto importante anche ... Leggi la notizia su newsmondo

