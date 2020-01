Cori razzisti, Balotelli contro i tifosi laziali presenti: "Vergognatevi" (Di domenica 5 gennaio 2020) “laziali presenti oggi allo stadio Vergognatevi”. Con questo post su Instagram, Mario Balotelli denuncia nuovamente episodi di razzismo nei suoi confronti.L’attaccante del Brescia è stato protagonista a tutto tondo della partita con la Lazio: segnando un gol, disputando una grande prestazione pur nella sconfitta dei suoi, ma anche riportando nuovamente sotto la luce dei riflettori il tema delle offese nei suoi confronti, razziste o anche non. Questa volta l’attaccante non si è ribellato platealmente, come accadde già il 3 novembre scorso quando, dopo aver udito alcuni “buu” razzisti provenienti da un settore dello stadio Bentegodi durante la partita col Verona, scagliò il pallone verso gli spalti. Ma ha protestato palesemente con l’arbitro, approfittando di una pausa di gioco per infortunio, contro i Cori a lui ... Leggi la notizia su huffingtonpost

capuanogio : La #Lazio che gira le partite negli ultimi istanti e i cori razzisti nei nostri stadi. Il 2020 è ripartito come è f… - Corriere : Balotelli: gol e cori razzisti come 10 anni fa, nell’Italia che non cambia mai - DalvitLuca : RT @HuffPostItalia: Cori razzisti, Balotelli contro i tifosi laziali presenti: 'Vergognatevi' -