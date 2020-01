Corbetta, capo della polizia locale con cocaina nell'auto (Di domenica 5 gennaio 2020) Un controllo quasi di routine che si trasforma in una scioccante scoperta. Come si legge sul Giorno, militari di tenenza di Bollate, in provincia di Milano, hanno fermato nella serata di venerdì, nei pressi del campo sportivo del Comune di Corbetta, il capo della polizia locale. La donna, 31 anni, nascondeva sotto il tappetino del guidatore un involucro con della cocaina. Ritirata la pistola d'ordinanza La comandante stava rientrando in auto quando è stata fermata dai militari. Durante la perquisizione della sua macchina, è stato scoperto l'involucro, subito requisito. La pistola Glock d'ordinanza in possesso della donna è stata poi ritirata. La donna è stata denunciata per possesso di stupefacenti. Leggi la notizia su tg24.sky

