‘Coppia stupenda…’: Loredana Lecciso tra le braccia di un altro uomo che non è Al Bano [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Loredana Lecciso e il Natale insieme ad Al Bano In occasione del Santo Natale, Loredana Lecciso ha condiviso sul suo account Instagram una foto che la ritrae sorridente al fianco del suo ex compagno Al Bano e i loro due figli, la 18enne Jasmine e il fratello più piccolo Bido. Uno scatto che immediatamente ha messo in allerta i fan della storica coppia e non solo. Infatti siti e riviste di gossip ci hanno ricamato sopra affermando che tra il Maestro Carrisi e la salentina ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Ad oggi, però, l’ex soubrette non ha né smentito e nemmeno confermato l’indiscrezione. Anzi la donna ha fatto parlare di sé per qualcos’altro, postando sul social un immagine che la mostra insieme ad un altro uomo che non è il cantautore di Cellino San Marco. Chi è? L’ex soubrette salentina insieme a Cristiano Malgioglio Di recente Loredana Lecciso ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Coppia stupenda...': Loredana Lecciso tra le braccia di un altro uomo che non è Al Bano [FOTO] - - campara1966_luc : RT @ery161186: Eleganza, delicatezza, eccellenza, meraviglia sono solo alcuni aggettivi per descrivere @VirgiRaffaele e @RobertoBolle ... C… - NassivetL : RT @ery161186: Eleganza, delicatezza, eccellenza, meraviglia sono solo alcuni aggettivi per descrivere @VirgiRaffaele e @RobertoBolle ... C… -