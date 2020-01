Convocati Atalanta: ecco le scelte di Gasperini. La decisione su Zapata (Di domenica 5 gennaio 2020) Convocati Atalanta: ecco le scelte di Gasperini per la gara contro il Parma. Svelata la decisione su Duvan Zapata L’Atalanta domani aprirà il 2020 con una bella gara: i bergamaschi sfideranno il Parma di D’Aversa, che ha ben figurato in questa prima parte di stagione, mietendo anche vittime importanti. Gian Piero Gasperini ha stilato l’elenco dei Convocati: torna Duvan Zapata, dopo il lungo stop per infortunio. L’elenco dei Convocati Musa Barrow Timothy Castagne Marten de Roon Berat Djimsiti Remo Freuler Pierluigi Gollini Alejandro Darío Gomez Robin Gosens Hans Hateboer Josip Iličić Ruslan Malinovskyi Andrea Masiello Luis Muriel Caleb Okoli José Luis Palomino Mario Pašalić Francesco Rossi Marco Sportiello Rafael Toloi Amad Traore Duván Zapata Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Atalanta_BC : ?? I convocati per #AtalantaParma! Guardate chi è tornato ?????? ?? Our squad list for tomorrow’s clash! Look who’s back… - sportface2016 : Ecco i convocati di #Gasperini per #AtalantaParma - Atalanta_BC : ?? I convocati per #AtalantaParma! Guardate chi è tornato ?????? ?? Our squad list for tomorrow’s clash! Look who’s back… -