Conte: «Si è sottovalutato quel che ha fatto Gattuso col Milan» (Di domenica 5 gennaio 2020) La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Inter. «Fare punti a Napoli darebbe ancora più fiducia in quello di buono che è stato fatto. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo iniziato un percorso, stiamo lavorando e stiamo facendo buone cose. Ma c’è tanta strada da fare, non bisogna essere semplici nei discorsi». «Di arrivare in testa alla fine ne parlate voi. A me interessa costruire qualcosa di positivo con questi ragazzi. Abbiamo affrontato enormi difficoltà in questa prima parte, pochi avrebbero pensato all’Inter prima. Dobbiamo pensare solo a noi. Ci vorrà grande sforzo per provare a vincere quest’anno. Il nostro primo obiettivo dev’essere fare qualcosa di bello per i nostri tifosi». «Non sappiamo se le percentuali di successo ora sono più dell’1%. Questa squadra sta acquistando credibilità. Dobbiamo ... Leggi la notizia su ilnapolista

InterMilanFRA : RT @marifcinter: #Conte: 'Si è sottovalutato il lavoro di #Gattuso al Milan. Vista anche l'annata finora del Milan. E non dimenticate che i… - fant_chia_amor : RT @marifcinter: #Conte: 'Si è sottovalutato il lavoro di #Gattuso al Milan. Vista anche l'annata finora del Milan. E non dimenticate che i… - Rickyrickyric89 : RT @marifcinter: #Conte: 'Si è sottovalutato il lavoro di #Gattuso al Milan. Vista anche l'annata finora del Milan. E non dimenticate che i… -